В больнице умер один из раненых после взрыва гранат в сельсовете на Закарпатье.

Об этом сообщают местные СМИ и паблики Закарпатья.

Речь идёт о 55-летнем депутате Викторе Прядиле из села Березники.

По данным СМИ, парламентарий скончался от полученных травм. Борясь за жизнь пострадавшего, врачи ампутировали ему ногу. После госпитализации депутат находился в реанимации в тяжёлом состоянии.

Напомним, что сам депутат-подрывник Сергей Батрин выжил и уже получил подозрение в терроризме. Пока Батрину не избирали меры пресечения, поскольку он находится в больнице. Всего в результате подрыва пострадали 23 человека. Среди раненых 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. У большинства пострадавших осколочные ранения.

Ранее "Страна" публиковала новые подробности взрыва гранат на Закарпатье. Как выяснилось, в сельсовете Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1. Перед этим депутат вывел из зала тех, кто его поддержал, после чего вернулся и бросил гранаты.

"В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и сельский голова Михаил Мушак", - сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.