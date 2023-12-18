Появилось видео перепалки в сельсовете на Закарпатье, где местный депутат впоследствии взорвал три гранаты.

Видео было снято, судя по одежде собравшихся, не в тот день, когда произошел взрыв, а накануне. Но уже тогда были видны серьезные разногласия и звучали завуалированные угрозы.

Стоящий рядом с будущим подрывником Сергеем Батриным мужчина в военной форме говорит о том, что после возвращения жителей села с войны местную власть будут ждать проблемы.

"Ничего не меняется на втором году войны. Вы смотрите, потому что придет более 120 людей военных с фронта - я не завидую ни участковому, ни кому-то из вас", - заявил военный.

"Стрелять будете в нас?", - поинтересовались у него из зала, на что мужчина уточнил, что никому не угрожает.

Затем в дискуссию вступил депутат Батрин, впоследствии бросивший гранаты: "Зачем вы минуту стоите и гимн слушаете? Зачем эта минута памяти? Почему вы эти вещи делаете?"

Глава собрания ответил обоим, что сельсовет "делает дело". На что мужчина в военной форме ответил: "Маски-шоу вы делаете". Также он представился "белорусом, который защищает вашу Украину".

В конце его речь становится понятно, что он выступает против премий главе громады и призывает на сэкономленные деньги купить на передовую квадрокоптеры и приборы ночного видения.

Ранее мы писали о том, что СБУ расследует подрыв гранаты в закарпатском сельсовете как теракт.

А также, что взорвавшего гранаты в сельсовете закарпатского депутата отправили под арест на два месяца без права залога.