Служба безопасности Украины задержала "крота" российской разведки в Волынском ТЦК, который готовил серию воздушных ударов РФ по Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны, был дистанционно завербован военной разведкой РФ, пытался установить и передать места базирования подразделений ВСУ, СБУ и полиции.

Для этого он на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы. Собранную информацию передавал в мессенджере.

Сообщается, что фигурант попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Ранее СБУ задержала руководителя отдела безопасности "Укрэнерго", который сливал данные о прилетах по энергообъектам.

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