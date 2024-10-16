СБУ задержала в Киеве одного из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго", который отвечал за охрану стратегически важных объектов.

Об этом сообщается в соцсетях спецслужбы.

По данным следствия, в разговорах с коллегами мужчина оправдывал действия РФ, в том числе обстрелы объектов энергетики, "восхвалял кремлёвский режим", "ставил под сомнение существование государства Украина" и "выражал желание массового убийства украинцев". Кроме того, фигурант сливал по телефону своим знакомым информацию о прилётах по украинским энергообъектам.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

"Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности относительно несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную тайну", — сообщает СБУ.

Ранее в Киеве была задержана жительница "ДНР", поддержавшая российские обстрелы. Она сняла ролик, как киевляне прячутся от обстрела, и сравнила их с крысами.

А в Одессе женщина пыталась вывесить на постамент снесенного памятника Екатерине ІІ российский флаг и заявила, что поддерживает Россию. Ей грозит 3 года тюрьмы.