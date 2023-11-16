В Киевской области приговорили к семи годам тюремного заключения ученика лицея, который передавал данные о военных объектах в Обухове ФСБ России.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что в марте 2023 года в течение четырех дней ученик фотографировал военные объекты в Обухове, в частности, блокпосты, пункты наблюдения, укрепление, въезд и выезд автомобилей, входы и выходы с территории, пребывание военнослужащих. Он передавал все материалы в ФСБ РФ.

В судебном решении говорится, что в переписке с работником ФСБ лицеист сообщил, что учебные заведения и детсады фотографировать не будет, потому что понимает, что их после этого будут бомбить, а государственные учреждения ему безразличны.

Сообщается, что лицеисту выплатили 3700 гривен за предоставленную информацию.

Ранее мы писали о том, что СБУ заявила, что в Запорожье преподаватель информатики на даче наблюдал за ВСУ и передавал данные РФ.

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