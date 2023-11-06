Суд приговорил бывшего депутата Николаевского горсовета к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает СБУ.

Следствие доказало, что экс-депутат был завербован РФ в начале вторжения, собирал для нее разведданные и планировал создание "николаевской народной республики". Планировалось обратиться к Путину с просьбой о "присоединении" Николаевской области в состав РФ.

За это бывшему депутату обещали руководящую "должность" в рядах местной оккупационной администрации. Его задержали в начале лета 2022 года.

Имя депутата не называется.

Фото СБУ

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