Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила брату олимпийского чемпиона Сергея Бубки Василию Бубке о подозрении в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что Василий Бубка в 1996 году зарегистрировал ООО "Монблан". В 2014 году он перерегистрировал эту компанию в "налоговых органах" "ДНР".

В период с 2014 по 2023 годы он уплатил определенные налоги, сборы и пошлины в бюджет "ДНР". За это ему объявили о подозрении по факту содействия деятельности террористической организации.

Уже в 2023 году Василий Бубка снова перерегистрировал свою компанию по законам РФ.

Далее он заключил ряд договоров с так называемыми "органами власти" "ДНР" и поставлял им топливо.

СБУ объявила ему о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором.

Отметим, что сам Сергей Бубка - победитель соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре победы на мировых первенствах в помещении.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении адвокату Валентину Рыбину, который перешел на работу в назначенное россиянами "правительство Херсонской области".

А экс-мэра Рубежного Луганской области Сергея Хортива, который согласился работать на РФ после оккупации, осудили на 10 лет тюрьмы.