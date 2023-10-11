Осужденным за коллаборационизм хотят запретить на 12 лет занимать посты во власти и работать на государственной службе.

Соответствующий законопроект презентовали народные депутаты Александр Бакумов ("Слуга народа") и Андрей Осадчук ("Голос").

Как отметили нардепы, проект закона "сбалансирует санкции за правонарушения, предусмотренные статьями 111-1 "Коллаборационистская деятельность" и 111-2 "Пособничество государству-агрессору" Уголовного кодекса.

Действующая редакция кодекса предусматривает сроки снятия судимости по разным статьям от двух до 10 лет. Нардепы же предлагают продлить этот срок для коллаборационистов до 12 лет.

Судимость в Украине не позволяет избираться в органы власти и занимать некоторые посты, например судей.

На днях Венецианская комиссия раскритиковала украинский проект закона об ограничении участия в политической жизни лиц, которые были членами запрещенных после начала вторжения РФ политических партий.

А летом мы писали, что одесскую блогершу Марию Лещенко за призывы бомбить Украину суд наказал запретом работать во власти.