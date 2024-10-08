Вчера в Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II.

Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы.

Сообщалось, что женщину задержала полиция.

Сегодня в одесских пабликах появилось видео ее допроса. Женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ.

"Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину – от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делают НАТО, Америка... Это делается для уничтожения славян", – заявила она.

По информации полиции, женщине грозит до трёх лет тюрьмы.

Ранее бывший народный депутат Егор Фирсов, служащий в украинской армии, рассказал, что один из бойцов ВСУ заявил, что не будет стрелять в россиян, потому что это братоубийственная война.

Также мы писали, что премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Запад в затягивании войны в Украине. По его мнению, Запад хочет "поставить россиян на колени" и "поддерживает убийство славян".