Женщина рассказала, зачем повесила флаг РФ на постамент памятника Екатерине в Одессе. Ей грозят 3 года тюрьмы
Вчера в Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II.
Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы.
Сообщалось, что женщину задержала полиция.
Сегодня в одесских пабликах появилось видео ее допроса. Женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ.
"Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину – от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делают НАТО, Америка... Это делается для уничтожения славян", – заявила она.
По информации полиции, женщине грозит до трёх лет тюрьмы.
Ранее бывший народный депутат Егор Фирсов, служащий в украинской армии, рассказал, что один из бойцов ВСУ заявил, что не будет стрелять в россиян, потому что это братоубийственная война.
Также мы писали, что премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Запад в затягивании войны в Украине. По его мнению, Запад хочет "поставить россиян на колени" и "поддерживает убийство славян".