В столице Израиля Тель-Авиве грузовик въехал в автобусную остановку. Пострадали 40 человек, шесть человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром на перекрёстке в районе Гилиот возле Тель-Авива.

СМИ сообщают, что дело могут квалифицировать как теракт. Заявляется, что недалеко от остановки находится штаб-квартира израильской разведки Моссад и несколько разведывательных подразделений армии Израиля, включая высокопрофильную радиотехническую разведку.

The Time of Israel пишет, что полиция заявила о нейтрализации водителя.

Напомним, 6 октября в Израиле террорист атаковал мирных жителей на вокзале города Беэр-Шева. В ходе стрельбы, которую открыл нападавший погибла женщина 25 лет, десять человек оказались ранены. Террорист был застрелен.

Ранее 1 октября в районе Тель-Авива Яффо два мужчины устроили стрельбу на остановке общественного транспорта. По данным полиции, шесть человек погибли и ещё девять получили ранения. Оба стрелка ликвидированы на месте.