Водителем, который совершил террористический акт, въехав в толпу людей на новогодней ярмарке в немецком Магдебурге, оказался не исламист, как предполагалось ранее, а наоборот – антиисламский активист.

Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

В статье говорится, что арестованный беженец из Саудовской Аравии активно критиковал ислам.

Так, 50-летний врач-психиатр, живущий в Германии с 2006 года, называет себя "экс-мусульманином". В соцсетях и интервью он недавно обвинил власти Германии в том, что они недостаточно борются с исламизмом.

Также он поменял свои взгляды на Германию как место убежища мусульман. Если несколько лет назад он поддерживал эмиграцию саудовских женщин, бегущих из своей родной страны, позже он призвал на своем сайте на арабском языке: "Мой совет: не просите убежища в Германии".

На данный момент в результате теракта уже четверо погибших и около 200 раненых.

Ранее мы публиковали видео с камер наблюдения, где автомобиль влетел в толпу гуляющих на рождественской ярмарке Магдебурга.

Мы также сообщали, что в Германии дали тюремные сроки подросткам, которые убили двух украинских баскетболистов.