Приближенный к Дональду Трампу американский предприниматель Илон Маск обозвал Олафа Шольца "болваном" и "дерьмом".

Комментируя в своей соцсети Х пост о предстоящих выборах в Германии, миллиардер исковеркал имя канцлера на нецензурный манер.

"Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет", - написал бизнесмен из команды Трампа.

Слово "oaf" на английском обозначает "болван", "тупица", "умственно отсталый ребенок", а shit - "дерьмо".

Десять дней назад Маск уже называл Шольца "некомпетентным дураком" и призывал его уйти в отставку. Так соратник избранного президента США прокомментировал пост в Х с реакцией Шольца на теракт в Магдебурге, когда канцлер выразил сочувствие жертвам теракта.

Также богач заявлял, что только ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может спасти эту европейскую страну.

Шольца обзывал не только Маск. Напомним, в мае 2022 года тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Владимира Зеленского принимать немецкого президента.