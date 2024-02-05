Бывший депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион обозвала победительниц нацотбора на Евровидение Alyona Alyona и Jerry Heil "баберами с гибридным воем".

За первый пост о них ее заблокировал Facebook.

"На ФБ снова заблокирована из-за критики двух бабер с гибридным воем. Просто спросила, "что такое алена? Кто знает?" Крайне негативно отношусь к этой песенной евроникчёмности", - написала Фарион следом в своем Telegram-канале.

Напомним, по результатам голосования зрителей и жюри победителями Национального отбора на "Евровидение-2024" стал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней "Teresa&Maria". Они представят Украину на "Евровидении-2024".

При этом жюри победителем определило группу Ziferblat с песней "Place I call home". Однако зрители отдали предпочтение дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.

Что касается Фарион, экс-нардеп не в первый раз попадает в скандалы. Мы не раз писали о нашумевших высказываниях Фарион преимущественно по языковому вопросу. В частности, недавно Ирина Фарион пообещала, что русскоязычные украинцы "будут выброшены на обочину общества".

Также экс-нардеп от "Свободы" заявила, что Львов "превратился в город диверсантов" из-за появления там русскоязычных беженцев.