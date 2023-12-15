Ивано-Франковский горсовет требует прекратить "информационное преследование" бывшего народного депутата от партии "Свобода" Ирины Фарион.

Депутаты обратились в СБУ и Министерство образования "относительно необходимости прекратить спекуляции, связанные с украинским языком в публичном и медийном пространстве".

Обращение было одобрено на сессии под руководством мэра города Руслана Марцинкива, документ публикуют местные издания.

Отметим, что Марцинкив, как и Фарион, представляет партию "Свобода".

"Это случай открытых репрессий против тех, кто решительно стоит на защите государственного статуса украинского языка и национального развития Украины. Мы требуем прекратить информационное преследование Ирины Фарион. Нельзя допустить, чтобы в украинском государстве карали украинцев за защиту языка", - говорится в обращении.

Напомним, Ирина Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке. После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили из вуза (теперь она через суд пытается восстановиться), а СБУ открыла против нее уголовное дело.

Ранее актер Богдан Бенюк поддержал заявление Ирины Фарион о том, что говорящие по-русски военные не украинцы.

Также Фарион поддержал бывший президент Украины Виктор Ющенко.