Экс-президент Украины Виктор Ющенко поддержал Ирину Фарион за ее негативные высказывания в адрес русскоязычных военных.

Видео с выступлением Ющенко опубликовала сама Фарион в своем телеграм-канале.

"Когда молодые люди выходят на площадь перед "Политехникой" и порицают пани Ирину за то, что она требует украинского языка, мне стыдно. Не нужно спекулировать украинскими солдатами... Не нужно нашим солдатам спекулировать, когда речь идет об украинском языке. Я вас уверяю, что первые, кто выучит украинский язык, - это солдаты на фронте", - заявил Ющенко.

Накануне актер Богдан Бенюк поддержал заявление Ирины Фарион о том, что говорящие по-русски военные не украинцы.

Напомним, в начале ноября в эфире программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке. Эти слова вызвали большой резонанс.

Также Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении экс-нардепа от "Свободы" сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Экс-нардеп обвинила требовавших ее увольнения студентов "в работе на ФСБ".

Также Фарион заявила, что ее увольнения из Львовской политехники "хотел Путин".