Ирина Фарион, известная многочисленными скандалами на почве языкового вопроса, заявила, что русскоязычных украинцев нужно "просто перестать понимать".

Об этом она сказала в интервью, выложенном на Ютуб-канале "Студия Фарион".

"Они сами в этом виноваты (в том, что не говорят на украинском языке - Ред.). Вообще надо перестать их понимать, улыбаясь и желая вдохновения", - произнесла Фарион.

По ее словам, русскоязычные украинцы "максимально себя маргинализируют" и в будущем "будут выброшены на обочину общества".

"Это все отговорки, на которые совершенно не надо реагировать, не брать себе это в голову. Если вы не можете изменить кого-то, вы можете изменить себя - показать свою силу. Они понимают только силу: силу закона, силу интеллекта, силу организаций, которые вы создаете, и силу неприятия их слабости. Вас это должно перестать интересовать. Недавно я смотрела эпизод, как наши воины у москалей отбили овчарку. Так они этого пса научили украинским командам за один месяц - у пса была среда для команд. Это (нежелание говорить на украинском языке - Ред.) от лени, от ненависти к украинцам и от комплекса, что они раньше господствовали, а теперь здесь, в Украине, хозяевами хотят стать украинцы. Боже, какая неожиданность. То есть все те, кто сегодня говорят на московском языке в Украине, максимально себя маргинализируют. Они будут выброшены на обочину общества", - считает Фарион.

Ранее Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.

После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили из Львовской политехники, где теперь она через суд пытается восстановиться, а СБУ возбудило уголовное дело.