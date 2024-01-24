Фарион обещает, что русскоязычные украинцы "будут выброшены на обочину общества"
Ирина Фарион, известная многочисленными скандалами на почве языкового вопроса, заявила, что русскоязычных украинцев нужно "просто перестать понимать".
Об этом она сказала в интервью, выложенном на Ютуб-канале "Студия Фарион".
"Они сами в этом виноваты (в том, что не говорят на украинском языке - Ред.). Вообще надо перестать их понимать, улыбаясь и желая вдохновения", - произнесла Фарион.
По ее словам, русскоязычные украинцы "максимально себя маргинализируют" и в будущем "будут выброшены на обочину общества".
"Это все отговорки, на которые совершенно не надо реагировать, не брать себе это в голову. Если вы не можете изменить кого-то, вы можете изменить себя - показать свою силу. Они понимают только силу: силу закона, силу интеллекта, силу организаций, которые вы создаете, и силу неприятия их слабости. Вас это должно перестать интересовать. Недавно я смотрела эпизод, как наши воины у москалей отбили овчарку. Так они этого пса научили украинским командам за один месяц - у пса была среда для команд. Это (нежелание говорить на украинском языке - Ред.) от лени, от ненависти к украинцам и от комплекса, что они раньше господствовали, а теперь здесь, в Украине, хозяевами хотят стать украинцы. Боже, какая неожиданность. То есть все те, кто сегодня говорят на московском языке в Украине, максимально себя маргинализируют. Они будут выброшены на обочину общества", - считает Фарион.
Ранее Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.
После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили из Львовской политехники, где теперь она через суд пытается восстановиться, а СБУ возбудило уголовное дело.