Львовский облсовет не поддержал инициированное "свободовцами" обращение в поддержку Фарион
Львовский областной совет не поддержал инициированное членами партии "Свобода" обращение в поддержку Ирины Фарион.
Об этом сообщают местные СМИ.
Его дважды ставили на голосование, но дважды не хватало голосов - "за" 33 голоса из 43 необходимых.
Члены партии "Свобода", куда входит и Фарион, предлагали обратиться в Верховную Раду и Кабмин о "недопустимости преследования защитников украинского языка", в котором призывали прекратить "травлю" Фарион.
Напомним, аналогичное решение поддержал ранее Ивано-Франковский горсовет с подачи мэра города, "свободовца" Руслана Марцинкива.
Ирина Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.
После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника" (теперь она через суд пытается восстановиться).
СБУ открыла дело против Фарион из-за высказываний о русскоязычных военных ВСУ. Также расследуется публикация ею данных проукраинского студента в Крыму.