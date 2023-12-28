Львовский областной совет не поддержал инициированное членами партии "Свобода" обращение в поддержку Ирины Фарион.

Об этом сообщают местные СМИ.

Его дважды ставили на голосование, но дважды не хватало голосов - "за" 33 голоса из 43 необходимых.

Члены партии "Свобода", куда входит и Фарион, предлагали обратиться в Верховную Раду и Кабмин о "недопустимости преследования защитников украинского языка", в котором призывали прекратить "травлю" Фарион.

Напомним, аналогичное решение поддержал ранее Ивано-Франковский горсовет с подачи мэра города, "свободовца" Руслана Марцинкива.

Ирина Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.

После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника" (теперь она через суд пытается восстановиться).

СБУ открыла дело против Фарион из-за высказываний о русскоязычных военных ВСУ. Также расследуется публикация ею данных проукраинского студента в Крыму.