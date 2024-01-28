Бывший народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что Львов "превратился в город диверсантов" из-за появления там русскоязычных беженцев.

Такое мнение Фарион высказала в эфире YouTube-канала PAI.

"Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке - откуда я знаю, что это не москаль? Как мне отличить москаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридической "русскоговорящее население", - заявила экс-нардеп.

Она напомнила, что Конституционный суд отказался признавать таких людей в качестве отдельной юридической категории.

Также Фарион назвала русскоязычных украинцев "маргиналами" и "ущербными людьми".

Напомним, на днях Ирина Фарион пообещала, что русскоязычные украинцы "будут выброшены на обочину общества".

Ранее Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.

После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили из Львовской политехники, а СБУ возбудила против экс-нардепа уголовное дело. О том, как идет следствие, информации пока нет.