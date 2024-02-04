По результатам голосования зрителей и жюри победителями Национального отбора на "Евровидение-2024" стал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней "Teresa&Maria". Они представят Украину на "Евровидении-2024".

При этом жюри победителем определило группу Ziferblat с песней "Place I call home". Однако зрители отдали предпочтение дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.

Между тем руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник в эфире Нацотбора на "Евровидение-2024" объяснил, почему произошел сбой в приложении во время голосования.

"Для того чтобы вчера и сегодня украинцы могли проголосовать за представителя от Украины, прежде чем человек попадет на опрос, нужно было удостовериться в том, что ему больше 14 лет и человек является гражданином Украины. Как это работает: если ты открывал "Дию" предыдущий раз день, неделю, месяц назад, то сначала нужно было проверить данные документов, чтобы убедиться, что ты старше 14 лет и являешься гражданином Украины. Это создало большую нагрузку и большое количество очередей запросов на реестр и давало сбой. В этом и была ключевая особенность. Как видим, 1 176 000 людей — это рекордная нагрузка за все время работы мобильного приложения", — объяснил Баник.

Он добавил, что сбой в "Дие" не повлиял на корректность результатов голосования.

"Так как основой проблемы была большая очередь, это не значит, что в этот момент там (в приложении) может что-то происходить. Это не может быть индикатором влияния на результаты, потому что нашу работу мы строим таким образом, чтобы сервисы были максимально автоматизированы и не было человеческого фактора", - сказал Баник.

Тем не менее проблемы с "Дией" во время голосования в Нацотборе на Евровидение показывают, что может произойти, если через портал госуслуг захотят проводить электронное голосование на выборах, о чем постоянно ходят слухи. Нагрузка на "Дию" при этом будет ещё больше - и, соответственно, риск зависания также.

Напомним, вчера в приложении "Дия" произошел масштабный сбой во время голосования за участников нацотбора на Евровидение.

Из-за этого певица SKYLER сняла свою кандидатуру с Нацотбора.