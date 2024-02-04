Работа "Дии" восстановлена после масштабного сбоя. Голосование за представителей Украины на Евровидении тоже работает.

При этом пользователи жаловались, что начали некорректно отображаться некоторые документы. У многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline. Проблему устранили.

Напомним, что во время голосования за участников нацотбора на Евровидение в приложении "Дия" произошел масштабный сбой. При его загрузке выдавалось уведомление об ошибке.

Вчера организаторы конкурса сообщили, что голосование возобновится после того, как восстановится "Дия". Его намерены вести до сегодняшнего вечера, до 19 часов.

Глава Минцифры Михаил Федоров объяснил сбой в приложении "Дия" рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение. По его словам, было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов.

Федоров также сообщил, что мощности серверов были увеличены в пять раз, а запросов поступило больше в 20 раз.