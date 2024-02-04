Певица SKYLER сняла свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение из-за сбоя работы "Дии".

Об этом она заявила у себя в Instagram.

"К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дия" работала ночью, утром она опять не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте. В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне" - слова из моей песни, которые сегодня как никогда актуальны", - написала певица.

Напомним, что утром работа "Дии" была полностью восстановлена после масштабного сбоя.

Глава Минцифры Михаил Федоров объяснил сбой в приложении "Дия" рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение. По его словам, было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта.

Голосование за представителей Украины на Евровидении сегодня будет проводиться до 19 часов.