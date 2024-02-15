На телеканале "1+1" произошёл курьёзный инцидент. Ведущая Людмила Барбир выругалась матом в прямом эфире, в студии передачи "Завтрак с 1+1".

Этот фрагмент видео распространился в телеграм-каналах.

"Бл@дь... Я такая, бл@дь, конченая в этом костюме.. Ладно, по@уй", - заявила Барбир, уверенно входя в кадр.

Сообщение коллег о том, что нецензурная брань попала в трансляцию, обескуражило ведущую. Барбир спросила технический персонал, "можно обрезать или убрать" этот фрагмент из эфира, на что ей ответили отрицательно.

"Ну что это?.. Мы же вышли из эфира. Это же мы свои дела делаем", - попытался разъяснить ситуацию второй ведущий Руслан Сеничкин.

"Невозможно, что я про костюм свой говорила", - сказала Барбир.

"Ну, ничего. У нас свой быт", - поддержал её коллега.

Ранее появилось видео, как президент Владимир Зеленский нецензурно высказался в адрес Владимира Путина в эфире американского телеканала.

"Мы не готовы отдать свою свободу этому ё@аному террористу Путину. Вот почему мы воюем", - заявил Зеленский.

"Страна" также рассказывала, как во время интервью министр образования Великобритании с удовольствием выругалась в прямом эфире. Джиллиан Киган посетовала, что её не хвалят за проделанную работу.