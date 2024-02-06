Появились очередные свидетельства конфликтов работников ТЦК с гражданскими лицами в Одессе.

Одно видео опубликовали местные паблики, второе - нардеп Артём Дмитрук.

Первый инцидент произошёл на остановке общественного транспорта - в ответ на некие высказывания женщины военком послал её матом.

Видео второго конфликта работника ТЦК с женщиной было снято в одесской маршрутке.

Какая-то из пассажирок высказала претензии по поводу того, что маршрутку остановили и не дают ехать дальше, из-за чего люди опаздывают на работу.

"Закрыла свой рот и сиди, б@@дь, писайся в штаны", - сказал ей мужчина в камуфляже.

Дмитрук утверждает, что в маршрутке на видео попал тот же работник ТЦК, который покрыл матом женщину на остановке общественного транспорта.

Ранее замглавы оборонного комитета Рады заявил, что террор ТЦК дискредитировал идею мобилизации.

"<...>Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", - сказал Егор Чернев.

Мы также сообщали, что служащий ВСУ высказался против принудительной мобилизации, несмотря на недобор в армии.