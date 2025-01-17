Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом сравнил бомбардировку Газы ЦАХАЛ с действиями американцев во Второй мировой войне, когда они разбомбили Берлин и сбросили ядерные бомбы на Японию.

Об этом уходящий американский президент рассказал в интервью MSNBC.

По словам Байдена, его разговор с Нетаньяху состоялся вскоре после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Байден тогда пообещал помочь Израилю, но предостерег его от масштабных авиаударов.

"Я сказал: "Но вы не можете наносить ковровые бомбардировки по этим населенным пунктам". Он ответил мне: "Ну, вы это делали. Вы разбомбили ковровой бомбардировкой Берлин. Вы сбросили ядерное оружие. Вы убили тысячи невинных людей, потому что должны были это сделать, чтобы выиграть войну", - парировал премьер Израиля.

Байден ответил ему, что поэтому американцы создали ООН и появились новые соглашения, по которым так поступать стало нельзя.

Ранее в том же интервью глава Белого дома рассказал о своем обещании Владимиру Путину не принимать Украину в НАТО и не давать ей тактическое ядерное оружие.

Также он сообщил, что опасался покушения во время своего визита в Киев в 2023 году.