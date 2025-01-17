Уходящий президент США Джо Байден заявил, что опасался покушения во время своего визита в Киев в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

При том он боялся не Владимира Путина, а украинских "радикалов", поддерживающих РФ.

"Я не думал, что Путин осмелится убрать американского президента. Я беспокоился, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил Байден.

Напомним, агентство Associated Press тогда сообщало, что незадолго до визита Байдена произошла "коммуникация с русскими для обеспечения деконфликтности".

С Россией связывались, "чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".

При этом, в момент, когда Байден и президент Владимир Зеленский вышли из Михайловского собора, в Киеве началась воздушная тревога. Хотя об ударах или налетах на Киев в тот день по итогу ничего не сообщалось.

Ранее мы писали, что Байден считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сумеет обеспечить украинцам светлое будущее.