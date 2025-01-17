В Израиле начались протесты против соглашения с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освободжлении заложников.

"Освобождение террористов приведет к новой резне", скандируют тысячи демонстрантов на улицах Иерусалима.

Против сделки с ХАМАС выступают и в правящей коалиции Израиля, сообщает Deutsche Welle.

Лидер партии "Оцма Йегудит" и министр нацбезопасности Бен-Гвир угрожает отставкой.

"Если будет одобрена эта безответственная сделка, мы подадим премьер-министру наши заявления об отставке, и партия "Оцма Йегудит" выйдет из правительства. Если война будет возобновлена для окончательной победы, мы предложим вернуться в правительство", – заявил он.

Ультраправая партия "Религиозный сионизм", входящая в израильскую правящую коалицию, также выступила соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Лидер этой партии, министр финансов Израиля Смотрич вчера назвал сделку с ХАМАС огня "плохой и опасной", а также угрожающей национальной безопасности. Он заявил, что соглашение о прекращении огня "сводит на нет многие достижения войны".



Напомним, что главной целью нынешней войны Израиль всегда называл уничтожение ХАМАС. Однако эта задача до сих пор не решена, заключённое соглашение предусматривает прекращение огня. Хотя и временное (на 42 дня).

Журналисты прогнозируют, что и после истечения этого срока Нетаньяху вряд ли сможет возобновить боевые действия, так как против этого выступает Трамп.