Палестинская радикальная военнизированная группировка и Тель-Авив подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Известно, что в правительстве Израиля нет единого мнения по поводу этой сделки. Самыми непримиримыми противниками мирной сделки с ХАМАС в правительстве Израиля стали два министра от ультраправых партий: Бецалель Смотрич (Минфин) и Итамар Бен-Гвир (национальная безопасность).

"Договоренность, которая будет представлена правительству, – плохая и опасная для безопасности Государства Израиль", – сказал министр финансов.

Издание напоминает, что без одобрения израильского кабинета министров соглашение недействительно.

Главной своей целью в войне Израиль объявил уничтожение ХАМАС. Эта цель не выполнена. Более того, израильская армия частично отводится из сектора Газа, давая возможность хамасовцам восстановить свои силы. Это и является главной претензией израильских противников соглашения.

Сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ХАМАС нарушил перемирие на пути к реализции договорённостей.

"ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создаёт кризис, препятствующий достижению соглашения", – было сказано в заявлении главы правительства.

По словам Нетаньяху из-за этого израильский Кабмин не мог собераться, пока "посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения".

В то же время высокопоставленный представитель палестинских боевиков отверг эти обвинения и заявил, что его группировка привержена соглашению, достигнутому вчера.

Первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится 42 дня, в этот период будут определены условия следующего этапа урегулирования палестино-израильского конфликта.

Переговоры по поводу дальнейшей деэскалации начнутся на 16-й день перемирия.