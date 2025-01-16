Новоизбранный президент США Дональд Трамп сыграл решающую роль в заключении сделки между Израилем и ХАМАС.

Об этом заявил британский журнал The Economist.

Однако по факту это те же договоренности, что продвигала администрация уходящего президента Джо Байдена.

Но "Трамп, похоже, стал фактором Х", поскольку "ясно дал понять израильтянам, что не желает входить в Белый дом, чтобы управлять еще одной войной на Ближнем Востоке".

Опасаясь испортить отношение с Трампом, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху скорее всего сможет преодолеть сопротивление радикальных членов своего кабинета, который должен утвердить сделку, отмечает издание.

Ультраправые партии грозят выйти из правящей коалиции, если Израиль прекратит войну против ХАМАС. Один из их партийных лидеров и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир уже назвал сделку "ужасной" и заявил, что она "растрачивает достижения войны в Газе, которая стоила много крови нашим бойцам".

"Нетаньяху пообещал Трампу сделку, и ему будет трудно от нее уклониться, как израильский премьер часто делал в прошлом", - говорится в статье.

Издание напоминает, что у Трампа использовали жесткий поход при давлении на израильского премьера. Так, представитель избранного президента США приехал к Нетаньяху в шабат и "грубо" заявил, что не станет ждать окончания этого дня, чтобы встретиться с премьером.

Поэтому, как сообщают источники журнала, Нетаньяху готов идти со сделкой до конца, даже если это будет означать потерю большинства.

"Сейчас на переговорах с ультраправыми премьер-министр подчеркивает, что второй этап сделки, ведущий к полному выводу израильских войск из сектора Газа и постоянному прекращению огня, не является неизбежным… Но Нетаньяху знает, что возвращение к полномасштабным военным действиям в Газе вызовет гнев Трампа - президента, которому, в отличие от уходящего, премьер-министр боится перечить", - говорится в статье.

Теперь Нетаньяху, возможно, готов обеспечить сделку с саудитами, которая, как он надеется, ослабит Иран, предполагает журнал. Он напоминает, что эта сделка была сорвана войной в секторе Газа.

Напомним, 15 января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о скором освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

В Тель-Авиве и Газе жители вышли на стихийные празднования. Также перемирие празднует ХАМАС. Вооружённые отряды организации снова появилась на улицах, выйдя из тоннелей.