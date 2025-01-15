Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о скором освобождении заложников.

Об этом он написал в своих соцсетях. А по данным телеканала CNN, страны также договорились о прекращении огня в секторе Газа.

По информации телеканала, соглашение предполагает начальный шестинедельный этап с постепенным выводом ЦАХАЛ из центральной части сектора Газа и возвращением перемещенных палестинцев на север.

Другие подробности соглашения:

В секторе Газа прекращается огонь. Гражданским в Газе позволят вернуться на север региона, а израильские войска частично отступят.

Ежедневная разгрузка 600 грузовиков с гуманитарной помощью, 50 из которых будут с топливом. 300 машин дойдут до северной части сектора Газа.

ХАМАС освободит 33 израильтянин, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Сначала ХАМАС освободит заложников моложе 19 лет, затем мужчин старше 50 лет.

Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного и по 50 - за каждую женщину-солдата. Израиль освободит всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября.

Число палестинцев, которых выпустят на свободу, будет зависеть от количества освобожденных похищенных и может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, детей и женщин.

Переговоры по поводу следующих этапов начнутся на 16-й день, но дальнейшее перемирие не гарантировано.

12 января в Израиль прибыл будущий представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Между тем СМИ пишут, что ХАМАС быстро восстанавливается после боев с ЦАХАЛ и набирает новых бойцов в Газе.