Самыми непримиримыми противниками мирной сделки с ХАМАС в правительстве Израиля стали два министра от ультраправых партий: Бецалель Смотрич (Минфин) и Итамар Бен-Гвир (национальная безопасность).

Как сообщает Би-Би-Си, спустя несколько часов после того, как стало известно о сделке, Смотрич высказался о ней негативно.

"Договоренность, которая будет представлена правительству, – плохая и опасная для безопасности Государства Израиль", – сказал министр финансов.

Издание напоминает, что без одобрения израильского кабинета министров соглашение недействительно. Как сообщается, кабинет министров в полном составе соберется на заседание утром в четверг и будет голосовать за одобрение или отклонение сделки, но люди высыпали на улицы уже сейчас.

Напомним, что главной своей целью в войне Израиль объявил уничтожение ХАМАС. Эта цель не выполнена. Более того, израильская армия частично отводится из сектора Газа, давая возможность хамасовцам восстановить свои силы. Это и является главной претензией израильских противников соглашения.

С другой стороны и ХАМАС не достиг того, чего хотел, - постоянного прекращения огня с полным выводом из сектора израильских войск. Перемирие заключено только на 42 дня. О его продлении или же об установлении постоянного режима прекращения огня нужно будет договариваться отдельно.

Ранее стало известно, что в Израиль прибыл представитель Трампа для обсуждения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Ранее глава ООН потребовал, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа.