На днях Израиль официально признал, что его спецслужбы взорвали политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию, которого убили 31 июля в Тегеране.

Факт израильского участия на этой неделе подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. А местный "12 канал" сообщил подробности операции, которая позже вызвала серьезное обострение между Израилем и Ираном - включая обмен ракетными ударами.

Решение убить Ханию было принято сразу после атаки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Глава политбюро палестинской группировки жил в Катаре, но там его убивать не хотели, поскольку Доха вела переговоры об освобождении заложников.

Также Хания часто бывал в Тегеране, Анкаре и периодически в Москве. Местом ликвидации был выбран Иран, поскольку Израиль не хотел злить президента Турции Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

Первоначальный план состоял в том, чтобы убить Ханию на похоронах бывшего президента Ирана Ибрагима Раиси, но это могло вызвать менее сдержанный ответ Тегерана, поскольку погибло бы много людей. Поэтому операцию отложили до нового визита Хании в Иран - на инаугурацию президента Пезешкиана.

Агентам Израиля удалось проникнуть в комнаты, где поселили руководителя ХАМАС и установить взрывное устройство у его кровати. СМИ пишет, что скорее всего это сделали завербованные Израилем иранцы из "Корпуса стражей исламской революции" либо члены ХАМАС.

Причем покушение в один момент было на грани срыва, поскольку в комнате Хании сломался кондиционер, и хамасовец переехал в другую, пока шел ремонт. Однако починить кондиционер успели до отъезда Хании. Он вернулся в свою комнату и ночью был взорван. Взрыв был такой силы, что проделал дыру в стене.

После убийства ряд иранских высокопоставленных военных ушли на "теневое" положение, опасаясь аналогичного покушения. Сперва аятолле Хаменеи доложили, что Ханию взорвали ракетой. Но потом эту версию отбросили и, после окончания расследования, Иран в октябре нанес ракетный удар по Израилю.