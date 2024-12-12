Военно-воздушные силы Израиля готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана после выведения из строя противовоздушной обороны Сирии.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

По данным издания, армия обороны Израиля считает, что после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и резкого падения режима Башара Асада в Сирии есть возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Поэтому ВВС Израиля продолжают наращивать подготовку таких потенциальных ударов.

Отмечается, что более 85% противовоздушных систем Сирии были уничтожены при ударах, что дало израильским самолетам и беспилотникам полное преимущество в воздухе.

Напомним, что накануне МАГАТЭ заявило, что Иран резко ускорил обогащение урана близко к оружейному уровню.

Ранее Израиль заявил об уничтожении всего сирийского флота. Его войска атаковали свыше 250 военных объектов в Сирии, в том числе в Латакии, где расположены базировавшиеся в Тартусе военные базы РФ.

Параллельно армия Израиля продвигается к Дамаску на территории Сирии. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль укрепляет свои позиции в буферной зоне за Голанскими высотами и призвал создать на юге Сирии "стерильную оборонную зону".