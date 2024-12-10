Израиль подтвердил удары по военным объектам Сирии, заявив об уничтожении всего сирийского флота.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Исраэль Кац, передаёт Радио Свобода.

Кац добавил, что Израиль укрепляет свои позиции в буферной зоне за Голанскими высотами и призвал создать на юге Сирии "стерильную оборонную зону".

Накануне израильские войска атаковали свыше 250 военных объектов в Сирии, в том числе в Латакии, где расположены базировавшиеся в Тартусе военные базы РФ.

Напмним, по сегодняшним данным, армия Израиля бомбит Сирию и продвигается к Дамаску.

"Мы готовились к этому годами, но никогда не верили, что действительно это сделаем. Уж точно не на таком уровне интенсивности", – заявил высокопоставленный представитель ВВС Израиля местному телеканалу, комментируя бомбардировки.

Ранее мы публиковали фото и видео пожаров после того как ВВС Израиля нанёсли удар по окрестностям столицы Сирии.

Параллельно израильские сухопутные войска захватили сирийскую территорию в окрестностях Голанских высот. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты (международно признанная территория Сирии) навсегда останутся под властью Израиля.