"Стерильная зона обороны". Израиль заявил об уничтожении всего сирийского флота
Израиль подтвердил удары по военным объектам Сирии, заявив об уничтожении всего сирийского флота.
Соответствующее заявление сделал министр обороны Исраэль Кац, передаёт Радио Свобода.
Кац добавил, что Израиль укрепляет свои позиции в буферной зоне за Голанскими высотами и призвал создать на юге Сирии "стерильную оборонную зону".
Накануне израильские войска атаковали свыше 250 военных объектов в Сирии, в том числе в Латакии, где расположены базировавшиеся в Тартусе военные базы РФ.
Напмним, по сегодняшним данным, армия Израиля бомбит Сирию и продвигается к Дамаску.
"Мы готовились к этому годами, но никогда не верили, что действительно это сделаем. Уж точно не на таком уровне интенсивности", – заявил высокопоставленный представитель ВВС Израиля местному телеканалу, комментируя бомбардировки.
Ранее мы публиковали фото и видео пожаров после того как ВВС Израиля нанёсли удар по окрестностям столицы Сирии.
Параллельно израильские сухопутные войска захватили сирийскую территорию в окрестностях Голанских высот. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты (международно признанная территория Сирии) навсегда останутся под властью Израиля.