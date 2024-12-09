Сегодня самолёты ВВС Израиля нанесли массированные удары по территории Сирии.

Под удар попали несколько пригородов Дамаска, заявляет телеканал Al Mayadeen. Видео пожаров после ракетного обстрела публикуют местные телеканалы.

По данным источников Al Mayadeen, ударам подверглись центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром, где базировались вертолеты сирийской армии.

Издание Sky News Arabia тем временем сообщает, что Израиль атаковал систему ПВО и военные корабли Сирии в порту Латакии.

Кроме того, поступают сообщения об ударах по ряду аэродромов, где базировалась сирийская авиация.

Параллельно израильские сухопутные войска захватили сирийскую территорию в окрестностях Голанских высот. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты (международно признанная территория Сирии) навсегда останутся под властью Израиля.

Отметим, что все эти действия Израиля никак не комментируют ни пришедшие к власти в Сирии исламистские группировки оппозиции, ни президент Турции Реджеп Эрдоган, который, как считается, им покровительствует.

Напомним, российские СМИ утверждали, что лидеры вооружённой сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз на подконтрольных территориях.

Ранее стало известно, что Израиль наносит удары по складам с оружием и военным заводам в Сирии.