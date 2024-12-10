Израиль продолжает свое вторжение в Сирию и приближается к Дамаску.

По данным арабских СМИ, израильская армия продолжает наступать за пределами бывшей буферной зоны у границы около Голанских высот и продвинулась до поселения Катана в 21 километре от Дамаска.

Также пишут, что израильские войска вошли в несколько деревень в окраинах Дамаска, но эта информация визуальных подтверждений не имеет.

Арабские страны в лице Египта и Лиги арабских государств уже раскритиковали это как незаконную оккупацию Сирии, пишет The Washington Post. При этом группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившая Дамаск, пока публично не прокомментировала и не осудила израильское вторжение (как и Турция, которую считают главным покровителем свергнувших Башара Асада группировок).

В то же время США поддержали вторжение Израиля в Сирию.

"Сирийская армия покинула свои позиции в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны, что потенциально создает вакуум, он мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля", - сообщил представитель Госдепа.

Источники The Washington Post говорят, что израильские власти намерены "действовать быстро" в Сирии, пока власть там находится в состоянии трансформации.

Параллельно Израиль активно бомбит Сирию и нанес как минимум 250 ударов по военным объектам, сообщает The Times of Israel. Израильские самолеты разбомбили по меньшей мере три крупные авиабазы сирийской армии в разных частях страны.

Если удары будут продолжаться такими же темпами, военно-воздушные силы Сирии прекратят свое существование и не смогут достаться группировкам, которые захватили власть в стране после свержения Асада, пишут израильские медиа.

"Мы готовились к этому годами, но никогда не верили, что действительно это сделаем. Уж точно не на таком уровне интенсивности", - заявил высокопоставленный представитель ВВС Израиля местному телеканалу, комментируя бомбардировки Сирии.

Ранее мы писали, что Израиль наносит удары по складам с оружием и военным заводам в Сирии.

Между тем в Сирии расширяется зона боев между протурецкими силами и курдами. В США призвали к санкциям против Анкары.