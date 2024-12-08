Лидеры европейских стран позитивно высказались о свержении режима Башара Асада и захвате власти в Сирии исламистскими повстанцами.

Заявления были опубликованы в соцсетях и высказаны журналистам.

"Наконец-то рухнуло варварское государство. Я хочу отдать должное сирийскому народу, его смелости и терпению. В этот неопределённый момент я хочу пожелать им мира, свободы и единства", – написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "конец режима Асада – это хорошие новости. Башар Асад жестоко угнетал людей. На его совести бесчисленное множество человеческих жизней, он вынудил очень многих бежать, многие из этих людей прибыли в Германию".

Новоизбранная глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что "конец диктатуры Асада – позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана. Наш приоритет – обеспечение безопасности в регионе".

Ранее в РФ заявили, что Асад принял решение мирно отдать власть и покинул страну.

Напомним, сирийские повстанцы захватили Дамаск. Как сообщали СМИ, самолёт Асада мог быть сбит.