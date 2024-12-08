В Сирии начались столкновения между поддерживаемыми американцами курдскими вооруженными формированиями и поддерживаемыми Турцией отрядами, которые захватили власть в Дамаске.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, протурецкие формирования в соцсетях утверждают, что начали операции против курдов в городе Манбидж.

Также поступают сведения, что они пытаются выбить курдов из города Дейр-эз-Зор, который те взяли под контроль ещё в пятницу.

Тем временем, СМИ сообщают, что израильская и западные разведки были "удивлены" столь быстрым крахом власти Асада.

По данным газеты Haaretz, даже после того, как повстанцы вошли в Алеппо, среди офицеров израильской разведки были те, кто считал, что их шансы на выживание невелики.

Сейчас Израиль обеспокоен "основной идеологией" пришедших к власти сирийских повстанцев (в основном это радикальные исламисты, а основной ударной силой среди них является бывшая сирийская "Аль-Каида" - организация "Хайят Тахрир аш-Шам", признанная террористической в США, РФ и в Турции).

Сообщается, что израильские военные планируют атаковать "стратегически важные склады с оружием", чтобы не допустить их попадания в руки новой сирийской власти.

Напомним, сирийские повстанцы захватили Дамаск. Президент Башар Асад на борту самолета вылетел из Дамаска. По данным израильского журналиста, он еще вчера вечером вылетел на российскую базу в Сирии.

СМИ пишут, что существует "очень высокая вероятность" того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.