МИД РФ заявляет, что экс-президент Сирии Башар Асад принял решение мирно передать власть после переговоров.

Также в Москве говорят, что Асад уже покинул страну.

"Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта покинул президентский пост и Сирию, дал указание мирно передать власть, Россия не участвовала в переговорах", - заявляет МИД.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщал, что существует "очень высокая вероятность" того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

В российском МИД также заявляют, что Москва находится "в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции".

Заявляется, что российским военным базам на территории Сирии на данный момент "серьезной угрозы безопасности нет".

При этом, по заявлению российского МИДа, они "находятся в режиме повышенной боевой готовности".

Напомним, сирийские повстанцы захватили Дамаск. Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Он также сказал, что не покинет Дамаск, чтобы обеспечить работу государственных институтов.