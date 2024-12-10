Несмотря на заявления о создании в Дамаске переходного правительства, во многих частях Сирии продолжаются бои.

О вторжении Израиля на юге страны мы уже рассказывали. Сегодня стало известно, что израильские удары обрушились на базы сирийского военно-морского флота.

Продолжаются и наземные боевые действия на севере Сирии. Они шли в городе Манбидж, за который сражаются курды и курируемая Турцией "Сирийская национальная армия".

В Сети расходятся кадры, на которых, как утверждается, боевики СНА расстреливают раненых курдских ополченцев.

Кроме того, утверждается, что Манбидж бомбила уже непосредственно турецкая авиация, а также, что Турция ввела бронетехнику на север Сирии (Анкара этого не подтверждала).

В окрестностях Манбиджа продолжаются бои, курды пытаются контратаковать.

Ранее мы писали о том, что курдов поддерживают США. Турция расценивает их как опасных врагов, с чем и связывают атаки протурецких формирований против курдов, удерживающих северные районы Сирии.

Тем временем, несмотря на обещание пришедших к власти в Сирии исламистов соблюдать права всех национальных и религиозных групп страны, в соцсетях распространяются сообщения о карательных акциях отрядов исламистов против алавитов, являвшихся опорой Асада в Сирии. Публикуются видео, как утверждается, с убийствами алавитов в провинции Латакия и в районе Хомса. Точно установить достоверность всех этих сообщений не представляется возможным.

Однако правозащитники уже бьют тревогу. Организация Afrin human rights observatory заявляет, что после падения режима Асада начался "хаос безопасности".

"Группировки, способствовавшие свержению режима, начали устанавливать платформы для полевых казней на общественных площадях... Эти практики осуществляются без какой-либо реакции со стороны международных организаций или компетентных судов, что свидетельствует о серьезном ухудшении ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации внутри страны", - говорится в сообщении организации.

По ее данным, "казни проводятся публично".

Новые власти Сирии в лице созданного сегодня переходного правительства эти сообщения не комментируют.

При этом американцы пока не планируют исключать из списка террористов организацию ХТШ, чей сторонник стал главой переходного правительства. Об этом заявили в Госдепе. Ранее СМИ писали, что у Байдена могут отменить этот статус для повстанцев, захвативших власть в Сирии.