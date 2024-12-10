38-летний Мухаммед аль-Башир, соратник лидера исламистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной ООН террористической, объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Он сформирует кабинет министров.

Аль-Башир родился в 1986 году в регионе Джабаль Завия, что в провинции Идлиб. У него есть образование в области инженерии, исламского права и административного планирования. Он работал инженером, осуществляя надзор за строительством газового завода, принадлежащего Сирийской газовой компании.

В 2021 году, после восстания против Башара Асада, аль-Башир оставил работу в правительственных учреждениях и "присоединился к рядам революционеров в военной сфере". В период с 2022 по 2023 он занимал должность министра развития и гуманитарных вопросов в альтернативном правительстве сирийской оппозиции - правительстве спасения Сирии. В январе 2024 года совет правительства избрал его премьер-министром. Его предвыборная программа предусматривала введение электронного правительства и автоматизацию государственных услуг.

Во время его руководства были снижены налоги на недвижимость, ослаблена регуляция и начаты консультации по расширению градостроительного плана Идлиба.

Ранее мы писали, что кроме него на должность временного главы Сирии прочили премьер-министра страны Рияда Хиджаба и Мохаммеда аль-Джулани.

Между тем в Сирии ведет активные боевые действия армия Израиля, которая уже продвинулась к Дамаску.