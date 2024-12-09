Главой переходного правительства в Сирии может стать бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на источники.

Хиджаб - бывший чиновник при Асаде. В политике он начинал свой путь в правящей партии БААС, был губернатором и министром. Вершиной его карьеры при Асаде стала должность премьер-министра, которую он потерял в 2012 году, после чего бежал с семьёй в Иорданию.

В 2016 году он представлял сирийскую оппозицию на переговорах в Женеве.

В случае назначения Хиджаба "Соединенным Штатам не придется иметь дело с Мохаммедом аль-Джулани, которого они считают террористом", пишет Le Figaro.

В то же время британский журнал The Economist считает, что именно 42-летний аль-Джулани является главным претендентом на управление Сирией. Он руководил наступлением повстанцев из Идлиба, которое привело к свержению Асада.

В прошлом он был лидером "Аль-Каиды" и запомнился жестоким подавлением оппонентов.

И США, и Россия официально объявили аль-Джулани и его организацию террористами. При этом он имеет тесные связи с Турцией и Катаром.

Правда, в последнее время в своих выступлениях аль-Джулани пытается презентовать себя поборником демократии и обещает равноправие всем сирийцам вне зависимости от их вероисповедания. Он уже отказался от своего псевдонима, и его телеграм-канал теперь называется его настоящим именем: "Президент Ахмед аль-Шара".

Вечером 8 декабря он выступил с проповедью в мечети Омейядов в Дамаске, которую транслировало сирийское государственное телевидение.

"Заставить других повстанцев признать его лидерство будет его самой сложной задачей. Годами он боролся с ними больше, чем с Асадом. Несколько сотен бывших повстанцев на юге опередили Джулани в Дамаске. Они двинулись на президентский дворец и задержали премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали не только для того, чтобы преследовать сторонников Асада, но и для того, чтобы помешать Джулани добраться туда первым", - пишет Economist.

А катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники передает, что главной переходного правительства Сирии будет назначен Мухаммад аль-Башир.

Он занимал пост министра развития и гуманитарных вопросов, а затем и премьер-министра в "правительстве национального спасения" в Идлибе - то есть на территории, которую до свержения Асада и захвата Дамаска контролировала крупнейшая организация оппозиции "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

Таким образом, аль-Башир является человеком лидера ХТШ аль-Джулани. И его назначение усилит позиции аль-Джулани в борьбе за роль единоличного лидера постасадовской Сирии.

Между тем в Кремле официально подтвердили, что беглый президент Сирии с семьей получили убежище в РФ. Такое решение принял Владимир Путин.

В брошенной им Сирии расширяется зона боев между протурецкими силами и курдами.