После свержения правительства Башара Асада протурецкими силами президент Турции Рэджеп Эрдоган выступил с заявлением, где главным условием урегулирования сирийского кризиса назвал соблюдение её территориальной целостности.

Об этом сообщает терцкая служба информагенства CNN.

В своём Эрдоган также:

назвал сирийский народ братским, отметив, что именно на этом, а не на выгоде, основан подход Турции к урегулированию ситуации;

отметил, что Турция готова участвовать в процессе послевоенного восстановления Сирии;

сказал, что ждёт массового возвращения сирийских беженцев из Турции по мере налаживания ситуации.

Напомним, в Сирии расширяется зона боёв между протурецкими силами и курдами.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил готовность разработать антитурецкие санцкции, если поддерживаемые Анкарой формирования в Сирии начнут войну с курдами.

Ранее Эрдоган назвал цель антиасадовской оппозиции в Сирии.

"<...> У нас был звонок Асаду. Мы сказали: "Давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, положительного ответа мы не получили. В целом, процессы (в Сирии - Ред.) протекают не так, как мы бы хотели. К сожалению, регион в кризисе", – отметил турецкий лидер.