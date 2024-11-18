На саммите G20 в Бразилии президент Турции выступит с идеей заморозить конфликт в Украине по линии фронта.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эрдоган предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска.

Также президент Турции хотел бы отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет и обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации.

Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение, отмечает агентство.

При этом российские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что одной из целей Эрдогана является устойчивое прекращение огня.

Ранее демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО на длительный срок содержались в планах, которые СМИ приписывали команде Дональда Трампа.

Напомним, президент Турции говорил, что в НАТО не хотели бы присоединения Украины.

Также Эрдоган озвучивал, каким он видит окончание российско-украинского конфликта.