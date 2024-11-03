Турция ожидает "новую ситуацию" между Украиной и Россией в следующем году
В следующем году в российско-украинском конфликте может сложиться "новая ситуация".
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet.
"Усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будут развиваться события", – сказал дипломат.
Фидан подчеркнул, что Киев и Москва продолжают "поиски соприкосновения". Но при этом ни одна из сторон "не хочет выглядеть проигрышной" в переговорном процессе.
Турецкий министр добавил, что "справедливое завершение войны должно проходить в рамках территориальной целостности Украины".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в НАТО не хотели бы присоединения Украины.
Также Эрдоган озвучил, каким он видит окончание российско-украинского конфликта.
Между тем война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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