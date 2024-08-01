Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит не в результате нанесенного израильского удара бомбой или ракетой, а в результате взрыва бомбы, заложенной заранее в гостевом доме в Тегеране, где он остановился.

Об этом сообщают CNN и The New York Times.

По их данным, Хания был убит взрывным устройством, которое было тайно пронесено в гостевой дом. Бомба была спрятана около двух месяцев назад в гостевом доме, который находится под управлением и защитой Корпуса стражей исламской революции и является частью большого комплекса, известного как Нашат, в престижном районе на севере Тегерана.

Взрывное устройство было активировано удаленно после того, как было подтверждено, что Хания находится в гостевом доме. В результате взрыва также погиб телохранитель.

Взрыв потряс здание, выбило несколько окон и частично обрушило внешнюю стену.

То есть эта версия опровергает первоначальную информацию о том, что Хания был убит ракетой, прилетевшей в дом.

Ранее в заявлении ХАМАС говорилось, что убийство произошло в результате "израильского рейда" после участия Хании в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Напомним, что Иран поднял флаг мести и анонсировал спецоперацию против Израиля в ответ на убийство Хании.

Позже лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю. США и Британия приостановили авиарейсы в страну.