Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трёх иранских чиновников, осведомлённых о таком приказе.

По данным издания, соответствующее распоряжение Хаменеи дал на экстренном заседании Верховного совета национальной безопасности Ирана утром 31 июля.

Что именно будет представлять собой ответный удар Тегерана и насколько масштабным он будет, пока неясно. Собеседники NY Times отметили, что иранское командование рассматривает возможность атаки дронов и ракет на военные объекты израильтян в окрестностях Тель-Авива и Хайфы, которая бы не включала ударов по гражданской инфраструктуре.

На этом фоне авиакомпании США и Великобритании приостановили рейсы в Израиль, сообщает газета The Times of Israel. Речь идёт об американских United Airlines, Delta Airlines и британской British Airways.

Delta, cогласно информации, отменит свои рейсы до 2 августа, как и British Airways. Также говорится, что United отменила полёты в регион до 6 августа.

По данным газеты, десятки тысяч израильтян остались в Соединённых Штатах из-за отмены рейсов в Израиль.

Издание предполагает, что отмена рейсов United и Delta, второй и третьей по величине авиакомпаний в мире соответственно, спровоцирует прекращение сообщения и другими авиакомпаниями.

Ранее Иран заявил, что проведет "спецоперацию" против Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.

Как мы также сообщали, ряд стран отменил авиарейсы в Ливан после обмена ударами между Израилем и "Хезболлой".