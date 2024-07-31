Иран проведет "спецоперацию" против Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Такое заявление появилось в аккаунте в соцсети Х постоянного представительства Ирана при ООН.

"Реакцией на убийство фактически станет более жесткая спецоперация, направленная на то, чтобы вызвать глубокое сожаление у виновника", - говорится в заявлении постпредства.

Также Иран поднял красный флаг мести на куполе мечети Джамкаран - месте паломничества мусульман-шиитов. Это символическое действие, которое означает объявление кровной мести. Такой флаг уже поднимали после убийства главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

По информации СМИ, глава политюбро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Саадабаде, который входит в комплекс резиденции президента Ирана. Он расположен на севере Тегерана. В заявлении движения отмечается, что убийство произошло в результате "израильского рейда" после участия Хании в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

КСИР пообещал "жесткий ответ" на убийство главы политбюро ХАМАС.