КСИР пообещал "жесткий ответ" на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "жесткий ответ" на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
"Это преступление сионистского режима встретит суровый и болезненный ответ со стороны мощного и обширного фронта сопротивления, особенно (со стороны) исламского Ирана", – цитируют заявление КСИР иранские СМИ.
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи также заявил, что Израиль "понесет суровое наказание".
В ХАМАС заявили, что убийство "может привести к масштабной войне в регионе", и обвинили в причастности США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль не добьется своих целей, назвал убийство "подлым актом" с целью "запугивания палестинцев".
Напомним, в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Вместе с Ханией погиб его охранник. Израильские СМИ пишут, что по квартире, где спал лидер ХАМАС, была выпущена ракета.
Ранее Израиль нанёс ракетный удар по территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС Израиля по Бейруту был убит один из высокопоставленных участников "Хезболлы" – Хаджи Мохсан. В группировке это отрицают.