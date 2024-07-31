Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "жесткий ответ" на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

"Это преступление сионистского режима встретит суровый и болезненный ответ со стороны мощного и обширного фронта сопротивления, особенно (со стороны) исламского Ирана", – цитируют заявление КСИР иранские СМИ.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи также заявил, что Израиль "понесет суровое наказание".

В ХАМАС заявили, что убийство "может привести к масштабной войне в регионе", и обвинили в причастности США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль не добьется своих целей, назвал убийство "подлым актом" с целью "запугивания палестинцев".

Напомним, в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Вместе с Ханией погиб его охранник. Израильские СМИ пишут, что по квартире, где спал лидер ХАМАС, была выпущена ракета.

Ранее Израиль нанёс ракетный удар по территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС Израиля по Бейруту был убит один из высокопоставленных участников "Хезболлы" – Хаджи Мохсан. В группировке это отрицают.