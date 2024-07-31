Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль "не хочет войны", но "готовится к любому возможному развитию событий".

Об этом сообщает портал Ynet.

Издание пишет, что соответствующее заявление он сделал во время посещении батареи противоракетной системы "Хец" после удара по одному из высокопоставленных участников "Хезболлы" в Бейруте и гибели в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Издание Jerusalem Post пишет, что канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства Исмаила Хании.

Напомним, в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Вместе с ним погиб его охранник. Израильские СМИ пишут, что по квартире, где спал лидер ХАМАС, была выпущена ракета.

Ранее корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "жесткий ответ" на убийство Хании.

Накануне Израиль нанёс ракетный удар по территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, в результате удара ВВС Израиля по Бейруту был убит один из высокопоставленных участников "Хезболлы" – Хаджи Мохсан. В группировке это отрицают.