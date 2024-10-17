Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Об этом сообщается в соцсети Х ЦАХАЛ.

"В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы 3 террориста. Армия обороны Израиля и ИГИЛ проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена. В здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников в этом районе. Действующие в этом районе силы продолжают действовать с необходимой осторожностью", - сказано в публикации.

Также ЦАХАЛ перепостил публикацию с фотографиями тела Синвара.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свой источник подтвердил убийство Синвара.

Яхья Синвар - уроженец сектора Газа и один из основателей боевого крыла ХАМАС. Он провел более 22 лет в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году во время обмена 1 027 палестинских заключенных на израильского солдата Гилада Шалита, захваченного в заложники палестинскими радикалами в 2006 году. В 2017 году Синвар стал лидером ХАМАС в секторе Газа, а в начале августа был избран новым главой политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который был убит в Тегеране 31 июля.

Как мы писали, Хания погиб в результате взрыва бомбы, заложенной заранее в гостевом доме в Тегеране, где он остановился.